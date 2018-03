Leather Leone ist zurück und rockt!

Unter dem Namen LEATHER zieht die langjährige CHASTAIN-Sängerin Leather Leone in die Schlacht und präsentiert uns tatsächlich ihr zweites Album, das schlicht "II" betitelt wurde. Geboten wird - und das ist wirklich ein großer Grund zur Freude - starker US Metal auf 47 Minuten. Begleitet wird Leather übrigens überwiegend von Leuten, die sonst der Liveband von ROB ROCK angehören.

Leather singt deutlich rauher als auf den alten CHASTAIN-Klassikern (die neueren CHASTAIN-Alben mit ihr kenne ich nicht), hat dabei aber weiterhin eine unheimliche Power in der Stimme, und durch den etwas kratzigen Klang auch ganz viel Charakter. Bei den Vocals geht hier also nichts schief, und auch die Produktion und der Instrumentalbereich sind kompetent gemacht worden.

Zu den Höhepunkten gehört für mich der fette Opener 'Juggernaut', der mit starken Gang-Chören überzeugt. Auch sonst ist die Hitdichte recht hoch, wobei es auch ein paar unspektakulärere Nummern gibt, so dass es für die alleroberste Liga nicht ganz reicht (so ist 'Lost At Midnite' beispielsweise kein Hammer).

Wir haben es hier zwar wahrscheinlich nicht mit einem der absoluten Jahreshighlights zu tun, aber wer mit US Metal etwas anfangen kann, darf hier ruhig mal ein Ohr riskieren. Und für alle CHASTAIN-Fans ist das Album sicherlich ein Muss!

Anspieltipps: Juggernaut, Annabelle, Hidden In The Dark