Spikes & Leather.

Bereits mit CHASTAIN veröffentlichte die gute Leather Leone in den 1980er Jahren einige vielversprechende Alben und ist auch seit "Surrender To No One" singt sie wieder bei ihren alten Weggefährten. Doch die Dame wollte es auch einmal alleine wissen und so kam 1989 ihr erstes Soloalbum "Shock Waves" auf den Markt, das uns bereits damals superben und druckvollen Heavy Metal vor den Latz knallte. Sie scharrte mit dem Bassisten David Harbour und Schlagzeuger John Luke Hebert (beide CHASTAIN, KING DIAMOND, MANTA RAY) und Michael Harris (DARKOLOGY, THOUGHT CHAMBER) an der Gitarre eine illustre Mannschaft um sich, mit denen das damalige Vorhaben bestens in die Tat umgesetzt wurde. "Shock Waves" genießt auch 30 Jahre später noch immer einen hervorragenden Ruf.

Zur Feier des runden Geburtstages ist das LEATHER-Debütalbum endlich wieder in LP-Form erhältlich und hält somit den nostalgischen Schleier der damaligen Zeit sehr authentisch in die Höhe. Man wird unweigerlich in das Jahr 1989 befördert, atmet den damaligen Leder- und Metall-Lifestyle ein und feiert damalige Klassiker wie 'The Battle Of Life', 'Something In This Life' und den damaligen Titeltrack lautstark ab. Es riecht an allen Ecken und Enden nach feinstem Stahl und Leder, die 1980er Jahre leben hoch! Natürlich färbt CHASTAIN hier deutlich ab, wurde die Produktion sowie ein Teil des Songwritings doch von Leones langjährigem Weggefährten David T. Chastain selbst übernommen. Und trotzdem schafft es die gute Dame, ihrem eigenen Soloalbum eine persönliche Note zu verpassen.

Sammelwütige und CHASTAIN- bzw. LEATHER-Fans aufgepasst: Das Album wird in einer limitierten Auflage von 300 schwarzen Exemplaren mit zwei Bonustracks – zum einen eine Demoversion von 'Diamonds Are For Real', zum anderen gibt es 'Catastrophic Heaven' auch noch einmal live zu hören – auf Vinyl erscheinen, ihr solltet also schnell sein, bevor das gute Stück erneut vergriffen ist. Shock waves, nothing but head games - You must learn to let go!