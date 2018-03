Das Grauen namens Female-Fronted-Langweiler

Irgendwie ist das musikalische Procedere bei LEATHER LEAF nicht wirklich stimmig. Die Band aus der texanischen Hauptstadt Austin verkauft sich zu Teilen als typische Female-Fronted-Kapelle mit symphonischem Background, steckt aber so viele Kontraste in ihr neues Material, dass man zumindest auf instrumentalem Terrain auch gut und gerne als grooviger Modern-Metal-Act durchgehen könnte. Die Mischung aus LACUNA COIL-Melancholie und EVANESCENCE-Düsternis wird immer wieder von verspielten Gitarrensounds unterbrochen, die sich der Gesangsdarbietung der ebenfalls nicht fehlerlosen Sängerin Melissa Madnezz polarisierend entgegenstellen und einen harmonischen Fluss gar nicht erst zulassen wollen.



Hinzu kommt, dass das Songwriting als solches auch einige ziemlich brüchige Resultate hervorruft, wie etwa im vermeintlich progressiven, inhaltlich vor allem aber anstrengenden 'On The Radio', dessen schaurige Hookline als abschreckendes Beispiel dafür dienen kann, wie man einen Song nicht in Szene setzen sollte. Doch mit dem kitschigen 'White Picket Fence' und dem langweiligen 'This Haunting' hat LEATHER LEAF weitere Tracks im Repertoire, die man problemlos skippen darf, ohne hierbei Entscheidendes verpasst zu haben.



Den einzigen hörenswerten Song, den die TexanerInnen auf ihrem neuen Album geparkt haben, ist das monumentale 'Barely Alive', welches man als editierte Radiofassung auch noch ein weiteres Mal ans Ende des Albums gestellt hat. Sieht man jedoch von diesem kurzen lichten Moment ab, ist "Desecrated Minds" ein relativ belangloses Werk einer (Stand jetzt) leider auch nicht sonderlich talentierten Combo. Die Szene ist schlichtweg zu stark für einen solchen Release und schließlich auch für eine Truppe wie LEATHER LEAF.



Anspieltipp: Barely Alive