Dürftiger Archiv-Mitschnitt einer vermeintlichen Legende

Bereits bevor die SCORPIONS den 'Wind Of Change' in den Osten brachten und das bis dato größte Festival auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs spielten, gab es in der einstigen Sowjetunion bereits Veranstaltungen, von deren Zuschauerzahlen mancher Festivalveranstalter heutzutage nur träumen kann. Schon 1988 wurde im heutigen Estland das Glasnost Rock Festival veranstaltet, bei dem THE LEATHER NUN den Headlinerposten bekleiden durfte.

Die schwedischen Post-Punker, die in ihren aktiven Laufbahn nie den großen Wurf packten, durften seinerzeit vor mehr als 100.000 Zuschauern auftreten und ihre wohl wichtigste Show in knapp zwei Dekaden bestreiten. Die Band konnte sich im Nachhinein nicht mehr wirklich in Szene setzen und löste sich schließlich auf. Allerdings ist die Erinnerung gerade in Insiderkreisen immer noch sehr aktiv geblieben, weshalb man knapp 30 jahre später tatsächlich noch einmal die Archive durchwühlt hat und einen Mitschnitt von besagtem Gig abgemischt hat.

Die wahren Motive für diesen Release sind abeer fragwürdig; die Aufnahmen haben bessere Bootleg-Qualität, das Songmaterial ist nun auch nicht gerade der Hammer, und Frontmann Jonas Almquist gehört zu denjenigen Vokalisten, die auf der Bühne keine wirkliche Präsenz haben, wodruch "Vive La Fete! Vive La Révolution" noch einmal zunehmend in Mitleidenschaft gezogen wird. Die Mischung aus MOTÖRHEAD, BILLY IDOL und IGGY POP ist jedenfalls nicht das Wahre, und da die Darbietung klangtechnisch und qualitativ den heutigen Standards nicht mehr gerecht wird, ist wirklich nur beinharten Fans geraten, sich mit dem Teil zu beschäftigen. Wirklich verpasst hat man nämlich nichts, wenn man "Vive La Fete! Vive La Révolution" im Regal stehen lässt.