Ein Meilenstein.

Eigentlich spricht das bildgewaltige Cover mit dem Drachenschiff, welches kraftvoll und elegant durch die schäumende Gischt steuert, schon Bände: Mit "Sign Of The Dragonhead" überflutet LEAVES' EYES die Gehörgänge mit einer wahren Urgewalt an Brachialität und Bombast, majestätisch-symphonischer Melodien und metallastiger Riffs zugleich. Dies ist das erste Album mit der Finnin Elina Siirala und so liegt die Aufmerksamkeit des LEAVES' EYES-erfahrenen Hörers dabei natürlich erst einmal auf den weiblichen Vocals, doch fällt es schwer, sich in der dichten Atmosphäre und der aufwendigen Produktion nicht vollkommen zu verlieren: Die Sängerin brilliert von Anfang an mit einer besonders starken Präsenz vor allem in den Höhenlagen und geht gleichzeitig im Gesamtkunstwerk von LEAVES' EYES und im Zusammenspiel mit den Growls von Alexander Krull auf, als habe es nie eine Episode vor ihr gegeben.



Musikalisch wie lyrisch schließt die Band dabei an dem Vorgänger-Album wie auch an der ersten EP mit Elina an. So entführt LEAVES' EYES zu einer epischen Reise mit dem treibenden, gitarrenlastigen Opener 'Sign Of The Dragonhead' über das folkloristische 'Across The Sea' bis hin zu den tapferen Brothers Of 'Jomsborg'. Mit dem Hintergrundwissen, dass auch Nyckelharpa und Co mitnichten vom Band kommen, sondern eigens für "Sign Of The Dragonhead" eingespielt wurden, steigt der Respekt vor dem neusten Album von LEAVES' EYES von Song zu Song ins Unermessliche.



Mit düsteren Chören wie zu 'Shadows In The Night' zeigen die Symphonic Metaller sich wandelbar und in jeglicher Hinsicht und Facette ihres Schaffens von ihrer besten Seite - mit "Sign Of The Dragonhead" schafft LEAVES' EYES in meinen Augen einen echten Meilenstein. Nicht nur wegweisend für sich selbst und die Zukunft mit Sängerin Elina, sondern auch als Messlatte, die für den Rest der Szene derzeit schwer zu erreichen sein wird.