Wenn es vorüber ist, ist es zu schnell vergessen.

LEAVING PASSENGER ist, wie die kürzlich vorgestellten EVENLINE, eine weitere Alternative-Rock-Band aus Paris, die auch aus den US of A kommen könnte. Die Bands selbst nennt THREE DAYS GRACE und NICKELBACK als Einflüsse, was auch nicht von der Hand zu weisen ist.



Die sechs Songs auf der ersten EP "When It's Done" haben dann auch ganz ähnliche Stärken und Schwächen wie EVENLINE. Beginnend mit 'Scream' überzeugt die Truppe mit meist kompakten, griffigen Songs und wirklich guten Vocals von Julien, gleichzeitig aber gibt es überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal. Alles ist gut gemacht, solide und wenn so lange die CD läuft, macht das auch durchaus Spaß. Aber sobald es vorbei ist, bleibt auch nicht wirklich etwas im Hirn haften.



So wirklich zwingend ist LEAVING PASSENGER damit also nicht. Wer aber beinharter Fan der Referenzen ist und sich neues Futter einverleiben möchte, der macht hier nichts falsch.