Brutal und temporeich - alle Erwartungen erfüllt!

Nach mehr als 20 Jahren im Death-Metal-Underground haben die Herren von LECHEROUS NOCTURNE inzwischen die Hoffnung aufgegeben, mit ihrem technisch anspruchsvollen Geblaste irgendwann noch einmal große Erfolge zu erzielen. Und dennoch ist von Resignation keine Spur, denn auch auf ihrem fünften Album trümmern die Musiker aus South Carolina immer noch alles in Grund und Boden und kümmern sich einen feuchten Kehricht um die Erwartungshaltung der Szene bzw. die mangelnden Aussichten auf Erfolg, die natürlich auch dem verdammt extremen Sound geschuldet sind.

Folgerichtig ist "Occultaclysmic" trotz seiner raffnierten, fast schon progressiven Technikdemonstration alles andere als eine pure Effektshow mit handwerklichen Angebereien. LECHEROUS NOCTURNE macht zwar keinen Hehl daraus, dass die einzelnen Beteiligten an ihren Instrumenten überaus fit sind, doch im Vordergrund bleiben trotz der manchmal recht verspielten Brutalo-Eventreihe immer noch die Songs, die individuell immer sehr schnell auf den Punkt kommen. Dabei muss die Band ihre Attacken nicht einmal dosieren bzw. den technischen Faktor zurückschrauben, denn auch im kompakten Bündel haben Nummern wie 'Occultaclysmic' und 'By Conquest Or Consent' immer noch genügend Anspruch, um es mit MORBID ANGEL und Konsorten aufnehmen zu können - schließlich ballern die Amis auch auf vergleichbarem Level und müssen in Puncto Brachialität auch nicht gegen die großen Namen der Szene zurückstecken.

Zuletzt ist es aber vor allem die Dynamik des neuen Albums, die nachhaltig beeindruckt. Die Tempowechsel sind rasch eingetütet, ohne allzu komplexe Hürden nehmen zu müssen, hier und dort werden melodische Interludien geboten, um das Material bis zu einem gewissen Punkt unberechenbar zu gestalten, und trotz der hohen Schlagzahl werden die neuen Stücke nicht eintönig oder gar zur Konsensware - und das ist am Ende schwieriger zu realisieren, als es im ersten Augenblick klingen mag!

LECHEROUS NOCTURNE hat immer noch einen Platz in den ehrbaren Regionen des Death-Metal-Undergrounds. Und mit Alben wie "Occultaclysmic" festigen die Jungs auch nach zwei Dekaden ihren Status als eine der besten technischen Todesblei-Combos der Vereinigten Staaten!