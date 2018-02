Auch auf ihrem dritten Streich brennen die Skandinavier ein wahres Heavy Metal Feuerwerk ab.

Ganze sieben Jahre musste sich die treue Gefolgschaft von LECHERY gedulden, ehe sie nun den lange überfälligen Nachfolger des formidablen "In Fire" Albums in ihren Händen halten darf. Auch im Jahre 2018 huldigen die vier Schweden europäisch klingenden Heavy Metal mit all dem, was der geneigte Metal-Fan so an dieser Musik liebt und schätzt. Mit "We Are All Born Evil" muss man ihnen zweifellos zu einem mehr als unterhaltsamen Scheibchen in der Schnittmenge klassischer Metal Bands wie ACCEPT, SAXON oder JUDAS PRIEST attestieren.



LECHERY erfindet das Rad erwartungsgemäß nicht neu, bedient sich vielmehr der bereits bekannten und erprobten Metal-Zutaten, serviert dem Hörer dabei einen sehr kurzweiligen Mix aus meist eingängigen Songs. Mit dem Opener 'Heavy Metal Invasion' wird sogleich völlig unmissverständlich die Marschrichtung der folgenden Dreiviertelstunde eindrucksvoll vorgegeben. Hier sägen die Gitarren, pumpt der Bass und kracht das Schlagzeug an allen Ecken und Enden. Gerade die Gitarrenarbeit weckt oftmals Assoziationen an die Altmeister JUDAS PRIEST und dem Großteil der Songs gelingt durch seine meist einprägsamen Refrains sich bereits nach wenigen Durchläufen im Gedächtnis des Hörers zu verankern.



Schnellere Geschosse der Marke 'Rule The Night’ und 'Breaker Of Chains' wechseln sich mit eher stampfenden Songs wie 'Hold On To The Night' oder 'Spineless' gekonnt ab. Die Glanzlichter dieses Albums, welches ein auffälliges, im Comic-Stil gehaltenes Cover hat, bilden die beiden hymnenhaften Tracks 'We're All Born Evil' und der Über-Song der Platte 'Even A Hero Must Die', der mit seinen fetten Chören zum sofortigen Mitgrölen einlädt.



Man darf den Schweden zu einem wirklich starken, vor Metal-Klischees nur so strotzenden, komplett balladenfreien dritten Streich einfach nur gratulieren. "We Are All Born Evil" wurde außerdem mit einer passenden Produktion versehen, macht unheimlich viel Spaß beim Hören und funktioniert selbst bei erstmaliger Zufuhr garantiert auf jeder Metal-Party. Dieses Album eignet sich nicht nur vorzüglich zur Überbrückung der Wartezeit bis zum Erscheinen des neuen PRIEST Outputs "Firepower" im März, sondern ist eigenständig genug, um von mir zur absoluten Kaufempfehlung deklariert zu werden.