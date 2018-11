Der Band würdige, rundum gelungene "Rock Classics"-Sonderausgabe

Ob es eher an der Tatsache liegt, dass die Band in diesem Jahr ihr 50. Gründungsjubiläum feiern würde, oder doch einfach nur daran, dass nach 22 "Rock Classics" Sonderausgaben nun endlich einmal auch LED ZEPPELIN an der Reihe sein musste, weiß man nicht so genau. Tatsache ist, dass die Kollegen der "Slam"-Redaktion einmal mehr eine überaus lesenswerte Sonderausgabe aus dem Boden gestampft haben.

Vom Inhalt her gibt es nichts zu meckern. Zunächst wird die Geschichte der Band chronologisch aufgearbeitet, bevor es in der Historie sogar noch einige Jahre zurück geht und gesondert auf THE YARDBIRDS eingegangen wird. Auch den Musikern selbst werden gesonderte Kapitel gewidmet, und da Jason Bonham eben nicht nur zur Familie gehört, sondern sehr wohl auch schon mit den Herren Page, Plant und Jones Konzerte gegeben hat, erhält auch er eine Doppelseite. Nach diesem Teil, der von zahlreichen Abbildungen aufgewertet wird, gibt es eine detaillierte Vorstellung der Diskographie zu lesen. Die ist zwar sehr ausführlich ausgefallen, das Schreiber-Team hat es jedoch vermieden, subjektives Empfinden in die Texte einfließen zu lassen und beleuchtet das Werk der Herrschaften aus einem erfreulich neutralen Blickwinkel.

Selbstverständlich widmet man sich auch dem legendären Reunion-Gig vom 10.12. 2007 sowie dem dabei mitgeschnittenen Live-Dokument "Celebration Day". Zu besagtem Tonträger wurden John Paul Jones und Jimmy Page ausführlich befragt, der detaillierte und imposant bebilderte Konzertbericht selbst wurde von Gastautor Marcel Vogelmann verfasst. Der ist nicht nur Inhaber eines Schlagzeug-Ladens in Ludwigsburg, sondern obendrein auch Drummer in einer Cover-Band. Diese nennt sich FETT ZEPPELIN und scheint im süddeutschen Raum inzwischen durchaus renommiert zu sein - jedoch noch nicht ganz so bekannt wie die Konkurrenz, die in einem anderen Abschnitt des Heftes behandelt wird. Die vorgestellten Truppen LETZ ZEP und MAD ZEPPELIN scheinen diesbezüglich die größten Nummern zu sein. Kurze, aber aussagekräftiger Portraits geben einen guten Einblick in den jeweiligen Werdegang. Als sehr übersichtlich gestaltet erweist sich auch der letzte Teil dieser Sonderausgabe, in dem sowohl Bücher und Filme, aber auch andere Sammlerstücke (eine Jimmy Page-Actionfigur wollten wir doch immer schon haben, oder?) vorgestellt werden.

Fans und Sammler werden die 100-seitige Sonderausgabe ohnehin längst im heimischen Archiv stehen haben, aber auch allen anderen, zumindest einigermaßen an Rock-History interessierten Zeitgenossen sei diese auch optisch tadellos ausgefallene Zeitschrift empfohlen. "Rock Classic" Nr. 23 kann für € 9,90 im Zeitschriftenhandel erworben werden.