Eher weniger mitreißendes neues Album der einstigen Metal-Queen.

LEE AARON gehörte zu den großen Metalsängerinnen der achtziger Jahre. Dabei konnte sie über einige Jahre Hits produzieren und hat trotzdem, zumindest bis zu den Frühneunziger-Werken, einen festen Platz in etlichen Metal-Sammlungen. Mit "Diamond Baby Blues" kommt nun ihr neuestes Album auf den Markt, und ganz klar: Wer sich eine gute Metal-Platte erhofft, braucht hier gar nicht reinhören. Geboten wird relativ seichter, teils bluesiger Hard Rock / AOR, der gut eingespielt wurde. Lee kann auch immer noch singen, keine Frage, auch wenn ihre Stimme tiefer und voller geworden ist.

An der Gitarre wird sie von Ex-HELIX-Gitarrist Sean Kelly unterstützt, der sicher wesentlich mehr Geld dadurch verdient, dass er auch für NELLY FURTADO in die Seiten greifen darf.

Die Musik orientiert sich stark an den siebziger Jahren, dabei wird fast die Hälfte der Songs gecovert. Das 'Mistreated'-Cover (DEEP PURPLE) kann als ziemlicher Rohrkrepierer durchgehen, bei 'Black Cat', im Original von JANET JACKSON, wurde ich dagegen positiv überrascht.

Insgesamt gibt es soliden Classic Rock, der nie mitreißen kann, obwohl LEE AARON durchaus bemüht singt und handwerklich alles solide ist. Aber solide reicht nicht um aus Dutzenden Veröffentlichungen pro Woche herauszustechen. Für Fans der Stimme ist das Album natürlich Pflicht, sonst sehe ich aber wenig Gründe, dieser Scheibe eine Chance geben zu müssen.



Anspieltipps: American High, Black Cat, In The Bedroom