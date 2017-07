Over The Past

Gute Songs, aber zu viel schmückendes Beiwerk

Die keyboardschwangeren Arrangements des neuen LEGACY OF EMPTINESS-Albums führen unwiderruflich dazu, dass die neue Scheibe auf irgendeine Art polarisieren wirkt. Die Band, hervorgegangen aus der Asche von ANCESTRAL LEGACY, mag zwar seit den späten 90ern bei der Sache sein und somit auch die Ausläufe der erfolgreichen Zeit des symphonischen Black Metals noch phasenweise mitgestaltet haben, doch während sich andere Bands im Laufe der Jahre in irgendeiner Form weiterentwickelt haben, stehen diese Norweger immer noch auf dem Standpunkt, dass kitschige Piano-Sounds als sphärisches Mittel eine gewisse Finsternis kreieren. Und mit dem wässrigen Sound, den die Tasten auf "Over The Past" erzeugen, scheint die Truppe in diesem Denken klar auf dem Holzweg zu sein.

Kompositorisch kann man das Ganze gar nicht mal allzu stark kritisieren; LEGACY OF EMPTINESS generiert einige einprägsame Melodien, bemüht sich um ein hymnisches Erscheinungsbild und genießt auch die Variation in den Tracks, die teilweise sehr ausufernd betrieben wird. Eine einzige Trumpfkarte ins Rennen zu schicken, ist den Musikern definitiv zu wenig, und dieser Aspekt hebt auch das Niveau des neuen Albums. Aber ab einem gewissen Punkt kommen einem die Keyboards dann wieder in den Weg und nehmen den Songs jedwede Aggressivität - und genau die fehlt am Ende an allen Ecken und Enden.

Vielleicht sollte sich die Band mal verstärkt mit dem Gedanken an eine stärkere Gitarrenpräsenz beschäftigen und diese künftig auch realisieren. An guten Ideen mangelt es LEGACY OF EMPTINESS nämlich nicht. Viel eher stört der künstliche Pomp, der nicht nur die Atmosphäre sondern am Ende auch die Begeisterung killt.

Anspieltipps: Into The Eternal Pits Of Nothingness, Four Hundred Years