Let the good times roll.

Ein bisschen high zu werden, verspricht uns die deutsche Rockband THE LEGENDARY mit ihrem Debütalbum. Seit ihrer Gründung 2014 hat die Gruppe einzelne Stücke als Singles oder für Sampler veröffentlicht, aber nun steht der erste Langspieler "Let's Get A Little High" an - wobei "lang" relativ ist bei knapp 40 Minuten Spielzeit.



Das Quartett mit zwei Gitarren spielt auf der CD partytauglichen Hardrock und macht gleich beim Eröffner 'Rocket Ship' eine klare Ansage, indem es sich nach der Angewohnheit MOTÖRHEADs als Rock'n' Roll-spielende Truppe vorstellt, und wie bei Lemmy & Co. darf man auch hier diese Stilbezeichnung nicht zu eng fassen. Ebenso mit den nächsten Stücken rockt und groovt die Band stramm nach vorne. Bei Nummern wie 'Feel Some' und 'Shot In The Dark' kann man feststellen, dass der Vierer auch bei halbem Tempo die Spannung halten kann, bevor dann wieder Gas gegeben wird. Kurz vor Schluss überrascht 'Tomorrow' mit einem Gitarrensolo, das den einen oder anderen Hörer ein wenig an Knarren und Rosen denken lässt. Das abschließende 'Kissin' Kate' weist nach gutem Anfang einen etwas banalen Chorus auf. Allerdings ist diese Nummer bereits vor zwei Jahren entstanden und zeigt insoweit, dass man es bei THE LEGENDARY mittlerweile versteht, stringenter zur Sache zu gehen.



Man darf von "Let's Get A Little High" keine Innovationen oder Kabinettstückchen erwarten. Es ist eine Scheibe, die unterhaltsame Gute-Laune-Mucke bietet und über fast ihre gesamte Spieldauer kaum einmal einbricht. Aber auch das muss man erst einmal hinbekommen.