Bringers Of The Dark Sleep

Kennste einen, kennste alle - das Dilemma der Eintönigkeit.

Im weitesten Sinne ist es absolutes Standardmaterial, welches die Iren LEGION OF WOLVES auf ihrem offiziellen Debüt vorstellen. Die Band praktiziert groovigen Death Metal und zeigt sich hin und wieder von melodischeren Acts aus dem skandinavischen Raum inspiriert (HYPOCRISY zum Beispiel), pflegt aber weitestgehend den Umgang mit der tödlichen Walze und verdient zumindest für die druckvoll produzierten Riffs einen ersten Höflichkeitsapplaus.

Blickt man indes auf den kreativen Output der Jungs von der grünen Insel, tritt schnell Ernüchterung ein: Die Legion der Wölfe versteift sich auf brachiale Midtempo-Geschichten, die untereinander nur marginal variiert werden. Schnell bekommt man den Eindruck, dass die Band fast ausschließlich gleichförmige Strukturen nutzt, und da man auch das Tempo selten bis gar nicht verschiebt und alles auf die aggressive Karte setzt, verdichtet sich das einspurige Procedere immer mehr. Schade ist das insofern, als dass die Herren durchaus geeignete Gewaltkost auftischen und die Songs an sich mehr als passabel sind. Genießt man sie allerdings in einem Rutsch, entsteht schnell Langeweile, da in den Arrangements kaum Bewegung ist - oder zumindest zu wenig, um dauerhaft auf sich aufmerksam zu machen.

Letzten Endes ist "Bringers Of The Dark Sleep" trotz einiger guter Songs ein verzichtbarer Release, weil man ähnliches sicher schon zigfach daheim im Schrank stehen hat. Die irischen Brutalos punkten zwar mit einer entschlossenen Performance, verbauen sich aber größere Weihen mit allzu schematischem Songwriting. Nachbessern, bitte!

Anspieltipps: You Shall Know, Obsidian