Jazz für Fortgeschrittene

Jussi Lehtonen gehört immer noch zu den Newcomern der europäischen Jazzszene, obschon er sich in den letzten Jahren in verschiedensten Projekten bereits intensiv verwirklichen konnte. Der finnische Komponist gehört zweifelsfrei zu den experimentierfreudigsten Musikern im hiesigen Business und stellt seine Hörer gerade im Bereich der Piano-Arrangements vor enorme Herausforderungen. So auch auf seinem neuen Solo-Longplayer "Move On", auf dem er mit Nummern wie 'The Shade' so ziemlich alles durcheinanderwirbelt, was man im klassischen Songwriting noch als halbwegs konventionell beschreiben würde.

Doch Lehtonen wählt in den neun frischen Stücken sehr vielfältige Ansätze und folgt seinen Launen in alle Richtungen. So gibt es mitunter auch viele entspannte Phasen, gerade zu Beginn des Albums, der mit vielen ruhigeren Parts aufwartet und dem Hörer Zeit gibt, sich zunächst einmal in der Welt des manchmal recht verrückten Finnen zurechtfinden. Aber das Tempo steigt, die quirligen Improvisationen brechen mit manchen musikalischen Gesetzmäßigkeiten, und je weiter "Move On" seinem Titel gerecht wird, desto schwieriger wird auch der Zugang zum Material von Mister Lehtonen, der sich ab einem gewissen Punkt einfach dazu durchringt, nur noch das professionelle Ohr anzusprechen und Jazz-Einsteigern gehörig die Tour zu vermiesen.



Letztendlich bleibt die neue Platte daher auch eine klare Kampfansage an den musikalischen Anspruch der Jazzszene, den der inzwischen doch etwas erfahrenere Komponist mit schwer zugänglichem, aber doch spannendem Material untermauert. Jussi Lehtonen wird daher auch längst nicht den Weg in jede Plattensammlung finden; als außergewöhnlicher Musiker hat er sich aber schon längst (und auch jetzt) in die Geschichtsbücher eintragen können.



Anspieltipps: Move On, Behind The Scenes