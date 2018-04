MY SLEEPING KARMA? Tja, fast...

Tja, da war die erste Idee wohl ein Fehlgriff: LES LEKIN ist nicht der Name eines ambitionierten Solokünstlers, sondern die Überschrift zu einer relativ frischen Heavy-Rock-Combo aus Salzburg, die auf ihrem aktuellen Album gleich einmal klarstellt, dass die Herrschaften von MY SLEEPING KARMA keinen Daueranspruch auf den Thron im instrumentalen psychedelischen Schmutzrock haben. Das österreichische Trio ist vielleicht nicht ganz so rifforientiert unterwegs wie die größten Teile der Stoner-Gemeinde, schaffen in den vier Songs von "Died With Fear" aber dennoch eine packende Atmosphäre, in der die Musiker in geradezu stoischer Ruhe ihr ausladendes Programm abspulen - und das ist trotz der individuell doch recht langen Kompositionen alles andere als zäh und eintönig.



LES LEKIN versteht sich jedenfalls ziemlich perfekt darauf, Spannung zu kreieren, Riffstrukturen schleppend auszudehnen und die Intensität mit jeder weiteren Sekunde zu steigern, ohne dabei auf effektreiche Explosionen setzen zu müssen. 'Let go all habits and dreams, invite yourself to a Concert Of Inner Silence' - so lautet die Devise der Herren aus der Mozartstadt, und genau dieser Maxime folgt LES LEKIN auch in den vier Tracks von "Died With Fear". Das Konzert der inneren Ruhe orientiert sich zwar an den oben genannten Underground-Heroen und Wegbereitern, setzt aber weniger auf Hypnose als vielmehr auf epische Melodien. Beide Herangehensweisen sind Erfolg versprechend, beide stehen für Intensität und langlebigen Genuss - und beide Bands, sowohl MY SLEEPING KARMA als auch LES LEKIN, haben das Zeug, das Genre mit Klassikern zu fülllen. Vielleicht ist "Died With Fear" ja der Erste ...



Anspieltipps: Vast, Orca