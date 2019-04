A Broken Heart is An Open Heart

Die Kraft des gebrochenen Herzen.

Ein paar wunderbare sanft-melanchlische Lieder über die Liebe oder Kummer über deren Vergänglichkeit hat LOUISE LEMÓN uns hier zusammengetragen. Oft muss ich hierbei an SINÉAD O'CONNORs 'Nothing Compares 2U' denken, Frau Lemón hat aber eine wärmere, tiefergehende Stimme. Und einmal mehr fällt mir der Name Randall Dunn als Produzent eines wunderbar klangvollen Sounds auf. Es scheint, als könne er viele seiner Klienten mit seinem Sounddesign auf ein neues Level hieven.



"A Broken Heart Is An Open Heart" ist ein Album der ruhigen Töne, touchiert bisweilen die Stilrichtungen Soul, Blues und Psych und ist ein durchweg schöner Hörgenuss, dem - wenn überhaupt - hin und wieder mal ein Schuß Rock und Heiterkeit fehlt, um Kontraste zu setzen. Dass ein gebrochenes Herz aber nach einer Weile offen für Neues sein kann, wird in der Musik auch reflektiert. Fans von Balladen, Piano und tollem, emotionalem Frauengesang dürften hier große Freude finden.