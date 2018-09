Gute-Laune-Folk aus Italien

Vielleicht wird nicht jeder sofort mit der Komnbination aus schwungvollen Folk-Sounds und italienischer Sprache zurechtkommen, doch das wird die Herren von LENNON KELLY vermutlich nicht sonderlich kratzen. Mit "Malanotte" veröffentlicht die Truppe aus Romagna bereits das dritte Album, und es ist zu vermuten, dass es sich zumindest in der Heimat wie geschnitten Brot verkaufen wird.



Die elf Kompositionen sind allesamt schunkelig, verbreiten auf Anhieb gute Laune und können sofort mitgesummt werden, weil der Easy-Listening-Faktor hier mit großen Lettern betont wird. Umgekehrt befinden sich die Italiener auf einem recht schmalen Grat, den sie auch manchmal von der anderen Seite bewandern, nämlich genau dann, wenn man das Gefühl hat, hier sei eine neue Karnevalstruppe aktiv. Stücke wie 'Samvise' und 'Long John Silver' beispielsweise stellen das Akkordeon so weit in den Vordergrund, dass der eine oder andere schon das Alaaf auf der Zunge haben dürfte, und da die Melodien hier auch etwas Naives mit sich bringen, kommt man von diesem Gedanken auch nicht mehr los.



Aber selbst das wird LENNON KELLY nicht stören, solange am Ende viele strahlende Gesichter zurückbleiben, die brav alles beklatschen, was die Stimmungsgaranten vom Stiefel hier zum Besten geben. Und das ist durchaus nicht zynisch gemeint, denn auch wenn die kunterbunte Folk-Mischung gelegentlich etwas zu happy klingt, macht sie am Ende immer noch eine Menge Spaß - und nur darum geht's!



Anspieeltippss: Mio Fratello, La Malanotte