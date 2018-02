Ein gutes, vielschichtiges Album, aber nicht der zu erwartende Meilenstein

Je weiter man erfolgreich von der Norm abweicht, desto größer sind die Erwartungen an einen neuen Release - vor allem dann, wenn die jeweiligen Urheber sich betont viel Zeit lassen, um ihr aktuelles Studiowerk zu vollenden. Bei den römischen Instrumental-Metallern LENTO sind inzwischen vier Jahre ins Land gezogen, seit sich die Band zum letzten Mal aus den heiligen Hallen zu Wort gemeldet hat, doch scheinbar hat sich die Truppe in dieser Zeit nicht dazu durchringen können, den Sound noch einmal neu zu revolutionieren. Das schlicht "Fourth" betitelte neue Album ist im Großen und Ganzen eine logische Fortsetzung zu "Anxiety Despair Languish"- aber genau das kann man auf unterschiedliche Art und Weise interpretieren.



Denn die musikalische Weiterentwicklung ist auf dem vierten Full-Length-Release der Italiener nicht sofort zu erkennen. Zwar tobt sich die Band wieder in allen Subgenres der Post-Metal-Bewegung aus und bedient zwischen Soundtrack-artigen, spacigen Breitbandsounds und dreckigen Sludge-Riffs eigentlich alles, was die Kreativität hergibt, aber die berauschenden Momente der letzten Scheibe muss man heuer schon etwas genauer suchen. Denn eigentlich ist LENTO diesmal nur dann herausragend, wenn sich die Band etwas mehr Zeit für die individuellen Kompositionen nimmt und die Stimmungswechsel nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen.

Insofern muss man konstatieren, dass die wahren Highlights von "Fourth" erst zum Schluss kommen, wenn Songs wie 'Let Bygones Be Bygones (A Grievance)' und 'A Matter Of Urgency' die Klangflächen etwas ausgedehnter aufleben lassen und vor allem die Arrangements mehr Raum bekommen, sich etwas freier zu entfalten. Zwar haben auch Nummern wie 'Cowardly Compromise' und 'Self Conviction Or Belief' ihre kurzen, aufregenden Augenblicke. Aber oftmals entsteht auch hier der Eindruck, LENTO würde das Potenzial der Songs nicht vollends ausschöpfen und zu rasch nach einem Abschluss suchen.

Und genau deswegen kann man auch nicht wieder von musikalischer Magie sprechen, wenn die Italiener die Instrumente einstöpseln. "Fourth" ist sicherlich nicht von schlechten Eltern, doch gemessen an der hohen Erwartungshaltung ist es nicht jenes große Werk, das man eigentlich hätte erwarten dürfen!



Anspieltipps: A Matter Of Urgency, Some Disinterested Pleasures