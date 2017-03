Vornehm zurückhaltend.

Ganz in schwarz präsentiert sich die neue EP "Melanism" der Münchner Melodic Rock Band LEONIC: Edel und elegant eben – damit lässt sich auch das Klangbild der Jungs auf dem Silberling beschreiben. Denn auch wenn schon auf dem Song 'Make Or Break' mit hymnenhaften Synthesizer-Sounds und auf dem nachfolgenden 'Pretender' mit harschen Gitarrenritten nicht gegeizt wird, wirkt es dennoch, als zöge LEONIC die Bremse auf allen sechs Songs an. Vornehme Zurückhaltung herrscht bei den Edelrockern, so fehlt in der Stimme von Maurizio Oliva, die zwar durchaus ein angenehmes Timbre hat, einfach der Biss und in den Schlagzeugpattern der Druck und der Einfallsreichtum, um wirklich ein Feuer zu entfachen.



Besonders deutlich wird dies in den ruhigeren Momenten von LEONIC, die alle Bandmitglieder souverän meistern. Die eher sanfte und gediegenere Grundhaltung der Kombo trägt doch auf jeden Fall dazu bei, dass ich bei dem Song 'Never Walk Away' echt Gänsehaut bekomme und eigentlich schon im zweiten Chorus den melodiös-melancholischen Refrain à la FOREIGNER mitsingen möchte. In die gleiche Kategorie fällt auch 'Time Will Tell' ebenfalls ein sehr melodisches Stück, was mich nach Startschwierigkeiten endgültig mit dem Werk der Band versöhnt.