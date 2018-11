Ambitioniert, aber zum Wegschlummern.

Kommt in der "Doom-mit-Frau"-Kategorie dieses Jahr irgendetwas an MESSAs "Feast For Water" vorbei? LEONOV wäre da wohl ein potentieller Kandidat. Die seit 2010 existierenden Norweger gehen auf diesem zweiten Album recht ambitioniert vor. Man setzt klangtechnisch auf eine düstere, eiswüsten-artige Atmosphäre, schwerfällige, weit ausladende Akkorde, tieftönige Synthie- und Orgelklänge und unterschwellige Dissonanzen. Darüber schwebt eine mit viel Hall belegte Frauenstimme.



Leider setzt die Band aber für meine Begriffe zu sehr auf diesen atmosphärischen Effekt. Das ist zwar im Moment des Hörens gut, es bleibt aber außer einem etwas klammen Gefühl recht wenig hängen. Die Musikmasse schiebt sich eine knappe Dreiviertelstunde lang nur langsam vorwärts und die Band schafft es nicht, etwas Hervorstechendes zu produzieren. Es herrscht also noch Aufholbedarf im Vergleich mit JEX THOTH, MESSA oder SUBROSA, die im Prinzip einen ähnlichen Ansatz fahren, songwriterisch aber deutlich größere Akzente setzen. Beim Titeltrack bin ich letztens zwischen zweitem und dritten Saunagang weggeschlummert.