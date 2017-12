Gefeilt and Stil und Sound.

Es hat sich ein bisschen was getan bei LESOIR. Bei dieser niederländischen Prog-Band um Sängerin Maartje Meessen hatte ich auf dem Vorgänger "Luctor Et Emergo" noch eine gewisse Gleichtönigkeit bemängelt und mehr Mut zu Experimenten gefordert.



Als hätte sie dies gelesen, zeigt die Band nun deutlich Zähne. Gleich im zweiten Song 'In The Game' hört man interessante Spielereien mit übereinander geschichteten Vocals, überraschende Übergänge und Dynamik-Wechsel sowie fein eingewobene Streicher und Flöten. Auch 'Icon' gibt sich eher urban und gar nicht mehr mit so viel Wohlklang wie zuvor.



Doch diese THE GATHERING anhimmelnden, alle Breiten und Tiefen auslotenden Songs gibt es natürlich nach wie vor, und dies ist nun ein schöner Kontrast zu modernen und harten Passagen, wie sie zum Beispiel auch bei LACUNA COIL zu finden sind. Nur, mir fehlt in dieser komplexen und durchweg spannend (z.B unterm Kopfhörer) zu lauschenden Musik nach wie vor der große magische Moment. Einmal einen Killerhook auspacken, eine große Geste veranstalten, das tun, was die ganz Großen (z.B. THE GATHERING) tun, hiervon ist LESOIR noch entfernt. Doch ich meine, sie kommen näher.