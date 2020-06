Puuuuuh.

"Nullity" ist ein enorm schwerer Tritt in die Magengrube und das Gegenteil, was wir mit Easy-Listening in Verbindung bringen. Zwei Jahre nach ihrem Debüt "Ruined" sind die fünf Amerikaner von LESSER GLOW also mit neuer Kost am Start. Schon 2018 sorgte eine gut geölte Sludge-/Doom-/Post-Metal-Maschine für niveauvolle 25 Minuten Erdrücken, blieb aufgrund eines gewissen Abwechslungsreichtums auch im Ohr kleben. Aktuell darf man sich als Freund anspruchsvoller, gewichtiger Töne auf ganze 38 Minuten Spielzeit einstellen, auch die haben es in sich:

Alles niederwalzender Doom trifft auf Aha-Melodien und sehr viel Atmosphäre. Unweigerlich wird man als Hörer in die düstere und durch partielle Death-Metal-Anteile auch derbe LESSER GLOW-Welt eingesogen und nach dem 'Toba'-Abschluss unliebsam wieder ausgespuckt. Dazwischen macht uns der Boston-Fünfer deutlich, was er von den Menschen hält: Nicht viel. Jedenfalls sorgt die Mischung aus konzeptionellem Background – Mensch als Parasit - und bleischweren Weltuntergangstönen ist einfach starker Tobak.

Doch das ist exakt die Wirkung, die Frontmann Alec Rodriguez samt LESSER GLOW-Kollegen mit Songs wie 'The Great Imitator', 'I Am The Island' oder dem Acht-Minuten-Ungeheuer 'Fostering This Nullity' auch beabsichtigt. "Nullity" ist also eine äußerst runde Sache, hat aber ungemein viele Ecken und Kanten, an denen man sich schneiden kann, zumindest jedoch haften bleibt. In Sachen technischem Know-How, Soundgewalt und Fingerspitzengefühl kann man der Band jedenfalls keinen Vorwurf machen. Mit vorliegendem Klangmonster hinterlässt sie also einen durchaus bleibenden Eindruck und freut sich insgeheim schon auf künftige Fausthiebe.