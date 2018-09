Auch wenn's nicht neu ist - es kickt ganz gut!

Würde man sich lediglich auf die originellen Anteil des neuen LET THEM FALL-Albums beschränken, könnte man das Urteil schon nach wenigen Sekunden fällen: Die italienische Metalcore-Combo macht nämlich in dieser Hinsicht alles genauso wie die großen Vorbilder und ist nicht einmal im Ansatz bemüht, sich in irgendeiner Form abzugrenzen. Nun ist es allerdings so, dass "Wolftales" in seiner finalen Ausgestaltung wirklich überzeugen kann, weil die Band eine richtig gute Performance hinlegt und mit vielen melodischen Ansätzen selbst einer Truppe wie BULLET FOR MY VALENTINE gefährlich werden kann - nun ja, zumindest deren letzte Veröffentlichungen, die nun auch nicht mehr das Gelbe vom Ei waren. Aber immerhin: Trotz aller kreativen Defizite gehen die zehn neuen Stücke ganz gut rein und bieten wenigstens für einen Moment wirklich bestes Modern-Metal-Entertainment.



Und trotzdem darf man natürlich nicht ganz so blauäugig sein, und die hohe Wahrscheinlichkeit des raschen Verschleißes außer Acht lassen. "Wolftales" hat nun mal nicht das Zeug, das nächste "The End Of Heartache" zu werden, auch wenn seine Urheber mit ähnlichen Bausteinen ans Werk gegangen sind wie dereinst KILLSWITCH ENGAGE. Aber man sollte dennoch nicht allzu schwarz sehen - denn was LET THEM FALL hier anpackt, macht die Band wirklich gut und vor allem leidenschaftlich. Und so austauschbar einige Passagen letztendlich auch klingen mögen, so muss das keinesfalls bedeuten, dass der eigentliche Output deshalb schlecht ist. Im Gegenteil: Es gibt in dieser Szene haufenweise Newcomer, die bei weitem nicht mit diesen Italienern mithalten können! Und daher sollte man sich "Wolftales" auch nicht grundsätzlich versperren, die Gegenargumente aber definitiv bei der Entscheidung mit einbeziehen.



Anspieltipps: Mjolnir, Fenrir, Skoll