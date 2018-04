This Fall Shall Cease

Post-Metal-Brachialität versus monströse Spannungsbögen

Bei den Jungs von LETHVM ist in der jüngeren Vergangenheit sicherlich die eine oder andere CULT OF LUNA-Platte verschlissen worden. Mit ähnlicher Inbrunst arbeiten sich die Belgier in die Post-Metal-Materie des bekannten Vorbilds ein, erzeugen dabei ähnlich beklemmende Klangflächen, stützen sich aber trotzdem vorwiegend auf die extrem dynamisch eingeflochtene Brachialität ihrer neuen Stücke. Denn auch wenn auf "This Fall Shall Cease" extrem viele rein akustische Passagen beheimatet sind: Die Platte ist in ihrer Gesamtheit ungemein heavy!

Letztgenannter Effekt tritt aber eben auch nur deshalb ein, weil LETHVM den Wechsel zwischen ruhigen, monumentalen Passagen und derber Urgewalt perfekt beherrscht. Die Übergänge sind fantastisch, die melodischen Schübe stabilisieren das Grundgerüst eines jeden Songs, und wenn sich die Band langsam aber sicher steigert und irgendwann die nächste Explosion auslöst, ist der Faktor Gänsehaut nicht zu verachten. Besonders 'Ejla' sticht hier mit epischem Intro, schleichend anwachsendem Spannungsbogen und massiver Riffwand in steter Wechselwirkung besonders heraus, steht aber letztlich sinnbildlich für die kompositorische Klasse, die sich hinter dieser Band verbirgt. Denn das flehende 'Winter's Journey' und das gigantische 'An Encounter With The Sun' schlagen qualitativ in die gleiche Kerbe.

Die Zahl der namhaften Protagonisten im Post-Metal-Zirkus wird langsam aber sicher unüberschaubar. Fast wöchentlich tauchen aus dem Nichts neue Hochkaräter auf und gestalten den Bereich immens lebendig. LETHVM gehört ebenfalls in diese Kategorie und präsentiert mit dem zweiten Album ein Szene-Highlight, das man auf gar keinen Fall ausklammern darf. Starke Leistung!

Anspieltipps: An Encounter With The Sun, Ejla, Wandering At Dawn