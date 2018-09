The Day I Left Apart (EP)

The Day I Left Apart (EP)

Leichte Verbesserungen, mehr aber auch nicht!

Das Fähnchen im Wind weht auch bei LEVANIA immer wieder in neue Richtungen. Nachdem die Band sich im Gothic-Sektor bereits in verschiedensten Varianten präsentiert hat, nimmt man nun auch einige elektronische Spielereien in den Sound auf, sicherlich in der Hoffnung, mit modernen Kombinationen endlich den Erfolg zu erzwingen.

Sonderlich aufregend ist das Resultat nach wie vor nicht, wobei man zugestehen muss, dass im Vergleich zu den letzten beiden Releases zumindest bei den Hooklines Fortschritte erzielt wurden. Andererseits ist die aktuelle EP wahrscheinlich auch der kitschigste, poppigste Release in der Diskografie dieses italienischen Projekts, was sich vor allem in den seichten Keyboard-Arrangements und den wenig spektakulären, allerdings leicht einprägsamen Refrains widerspiegelt.

Dennoch: Wenn nach einer guten Viertelstunde die Lichter ausgehen und die Band die Bühne verlässt, ist der Bedarf an den WITHIN TEMPTATION-Soundalikes wieder für eine ganze Weile gedeckt. Female-Fronted-Beschallung kann zwar nerviger sein als das Material von "The Day I Left Apart". Aber schaut man parallel auf die Kollegen von LACUNA COIL, sollte dies für LEVANIA genügend Anschauungsunterricht sein, wie man es am Ende richtig und vor allem besser macht. Obwohl diese EP trotz allem stärker ist als nach den Erfahrungen der letzten Platten befürchtet.

Anspieltipp: Your Eyes And My Fear