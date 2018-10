Höchste Zeit, diese Meldodic Death Knaller zu veröffentlichen!

Einige Jahre war es ruhig um LEVIATHAN. Die deutschen Melodic Deather stoppten 2013 aus verschiedenen Gründen ihre Bandaktivitäten. Doch nun haben die Jungs und die Dame die Aktivitäten wieder aufgenommen und haben den bereits in den Jahren 2008/2009 entstandenen Songs neues Leben eingehaucht und präsentieren diese jetzt auf dem dritten Studioalbum "Of Origins Unearthed". Grund genug, hier beide Ohren zu riskieren, zumal mit Gitarrist Tobias Dahs ein Bandmitglied aus unserer Redaktion für die Musik mitverantwortlich ist.

Man hört den Tracks zu keiner Zeit an, dass sie teilweise bereits zehn Jahre alt sind. Sie klingen zeitgemäß und das, obwohl die Musik sogar noch eher Erinnrungen an den Melodic Death vom Ende der 90er Jahre bis hin zu den ersten 2000er Jahren weckt. So erinnert das Zusammenspiel von Gitarren und Keyboards stark an alte CHILDREN OF BODOM, während insbesondere die Vocals von Sänger Jonas immer wieder gewaltig an IN FLAMES zu "Whoracle"-Zeiten erinnern. Was den Sound dabei jedoch noch ordentlich aufpeppt, sind die gelegentlich eingebauten cleanen Vocals von Sängerin Jule Dahs.

Was die Gitarristen Tobias und Jonas hier abliefern, ist wirklich stark. Besonders die Gitarrenmelodien sind sehr gut und veranlassen dazu, die Luftgitarre auszupacken. Es ist wirklich schade, dass diese Songs so viele Jahre in der Schublade verschwunden waren. Umso schöner ist es jetzt allerdings, diese mit einer modernen, für Eigenproduktionen besonders starken Produktion zu Gehör zu bekommen.

"Of Origins Unearthed" ist ein richtig gutes Album geworden, bei dem es schwer fällt, einzelne Songs herauszuheben. Alle Songs sind auf gleich hohem Niveau. LEVIATHAN liefert Musik, die einfach nur Spaß macht. Es bleibt zu hoffen, dass die Band nicht wieder allte Aktivitäten einstellt und uns auch zukünftig mit so schönen Melodien und so tollen Tracks versorgt.