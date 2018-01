Riff-Rock in Reinkultur

Frech und frei Schnauze: die Attitüde dieser erst 2014 gegründeten Truppe aus Ludwigsburg ist durchaus begrüßenswert. Darüber hinaus versteckt sich LICENCE auch nicht vor den gängigen Klischees und geht relativ offensiv damit um. Ein Blick auf den Albumtitel sagt eigentlich schon alles und sollte zudem verraten, was auf "Licence 2 Rock" geschieht. Und tatsächlich: die zehn regulären Stücke sind allesamt anständige Riff-Rocker mit starken Lead-Gitarren und leichtem Glam-Faktor. Ist die Welt also in Ordnung?



Nun, leider ist sie das nicht in Gänze. Denn gerade in der ersten Albumhälfte stolpern die Süddeutschen durch ihr meist gleichförmiges Songwriting und bieten dem Hörer Material an, das sich inhaltlich kaum voneinander unterscheidet. Frontmann Jacky Coke unternimmt auch keine großartigen Mühen, diese Eindrücke abzuändern, obschon er mit genügend Leidenschaft bei der Sache ist. Doch Stromlinien bleiben nun mal Stromlinien, und diese bestimmen weite Teile des Stoffes, den die Band auf ihrem aktuellen Silberling verewigt hat.



Dass es durchaus lockerer und auch vielseitiger geht, zeigt der Schlussangriff, der mit 'Start The Fire' und 'Turn On The Radio' absolut wertige Songs anbietet und LICENCE ein wenig rehabilitiert. Dabei schreibt die Truppe grundsätzlich ja auch keine schlechten Songs. Doch wenn man eine einzige Idee gebündelt und mehrfach etablieren möchte, muss man eben mit dem Echo rechnen. Da "Licece 2 Rock" auf der Zielgeraden aber noch einmal richtig Lust macht, geht die Daumenneigung eher Richtung Himmel. Für die Zukunft sollte man aber ein bisschen mehr darauf achten, dass die Songs ihren eigenen Charakter bekommen. Bands mit AC/DC-Effekt gibt es nämlich schon zu viele!



Anspieltipps: Turn On The Radio, Start The Fire