Starker Schweden-Death aus Deutschland.

Nach einem wie bei so vielen Alben unnötigen Intro legen die Jungs von LIFELESS los und ihr drittes Album "The Occult Mastery" vor. Ich bin etwas verwundert, dass der Vorgänger bei uns ziemlich schlecht wegkam, denn dieses Album ist wirklich hervorragend eingetrümmerter Old School Death Metal. Klar haben wir es hier mit keinem kommenden Klassiker zu tun, aber wer auf das Genre steht und Qualitätsarbeit schätzt, muss eigentlich reinhören.



Geboten werden sehr aggressive, durchaus variable Vocals, eine fette, aber nicht künstliche Produktion, schön-brutale Gitarrenarbeit, diverse Tempowechsel, für Death-Metal-Verhältnisse wirklich gute Soli - und obendrauf gute Songs, die im Ohr hängen bleiben und Verwüstung anrichten.



Wer beim Titelsong nicht mitbangen möchte, steht wohl nicht auf Death Metal. Hier orientiert man sich nicht nur am ganz frühen Schwedentod der Marke ENTOMBED, sondern auch an AUTOPSY, OBITUARY oder frühen ASPHYX-Sachen. Im Gesangsbereich denke ich an meine Jugendliebe MORTIFICATION (in der guten Phase, also ca. 1991/92) - vor allem wenn wie bei 'From Chaos Our Order Shall Rise' nur Bass und Schlagzeug die Vocals begleiten.



Um etwas klarzustellen: Anders als zum Beispiel bei SULPHUR AEON wird hier das Death-Metal-Rad nicht neu erfunden. Aber wie bei vielen starken anderen aktuellen FDA-Scheiben gibt es wirklich gutklassigen Früh-Neunziger-Death-Metal. Wer auf MORFIN oder RESURGENCY abgefahren ist, darf hier bedenkenlos zugreifen. Klar, das ist generisch, repetitiv und wenig kreativ. Aber ich mags - Old School Death Metal at it's best!



Anspieltipps: The Occult Mastery, From Chaos Our Order Shall Rise.