Mehrere Generationen Prog auf einem Album.

Grob betrachtet ist "Cardington" ein völlig typisches Prog-Rock-Album, das sich bei den Wegbereitern der Szene (YES, KANSAS) ebenso bedient wie bei Nachzüglern (PENDRAGON, MARILLION) und späteren Größen (SPOCK'S BEARD), doch da man in den sieben Songs des neuen LIFESIGNS-Albums eigentlich nur die Handschrift der großen Namen spürt, kann man mit diesen Parallelen denkbar gut leben. Dabei stellt Mastermind John Young sein Publikum von Beginn an auf eine etwas schwierigere Probe; Mit dem schlicht 'N' betitelten Opener startet er bereits die Reise durch mehrere Jahrzehnte progressiver Rockmusik, macht kurz bei den wichtigsten Kapiteln Station, schafft es darüber hinaaus aber auch noch, der Kompositionen ein Mindestmaß an Eigenständigkeit zu verpassen - und sei es auch nur durch seinen relaxten Gesang oder sein ausgefallenes Keyboardspiel, das in Personalunion auf seine Verantwortlichkeit zurückgeht.



Doch "Cardington" fällt auch in den nachfolgenden, etwas komprimierteren Stücken nicht nach hinten zurück; 'Chasing Rainbows' und 'Different' folgen zwar konsequent der zurückhaltenden Darstellung des LIFESIGNS-Sounds, gefallen aber mit feinen Melodiebögen und einigen angenehm verträumten Passagen. Und die Hookline von 'Impossible' darf man im Folgenden auch nicht unerwähnt lassen; hier haben Young und seine Gastakteure (unter anderem darf er sich auf Mitglieder der Solobands von Steven Wilson und FISH freuen) einen prächtigen Job gemacht und das Highlight eines ohnehin recht starken Albums platziert.

Der überlange Titelsong beschert der Platte schließlich ein ähnlich beschauliches Finale, wie es der Opener knapp 40 Minuten zuvor für den Auftakt initiieren konnte. "Cardington" ist eigentlich nur das typische Einmaleins des verträumten Prog Rocks - aber dieses Einmaleins muss man erst einmal beherrschen! Am besten mit der Selbstverständlichkeit, die dieses Quartett an den Tag legt...



Anspieltipps: N, Impossible