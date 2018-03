Diese Fackel strahlt hell.

Im letzten Jahr teilte Howard Jones seinen Fans mit, dass DEVIL YOU KNOW sich in LIGHT THE TORCH umbenannt habe. Der Grund dafür liegt wohl in der Trennung von Schlagwerker und Bandgründer John Sankey, der offenbar die Namensrechte hielt. Für Sankey bearbeitet jetzt Mike "Scuzz" Sciulara die Felle.



An der musikalischen Ausrichtung hat sich mit dem Ausstieg Sankeys nicht wirklich etwas geändert. Immer noch gibt es modernen, eher melodischen Metal, der immer mal wieder die Grenze zum Metalcore touchiert und in wenigen Songs auch überquert. In erster Linie aber verlässt man sich auf Jones' Stimme und seine Gabe catchy Melodien zu schreiben. Egal, ob beim eröffnenden 'Die Alone', dem folgenden 'The God I Deserve' oder dem famosen 'The Safety Of Disbelief', immer trifft Howard Jones mitten ins Ziel. Das Großhirn ist aktiviert, die Melodie verankert und abrufbereit auf der cerebralen Festplatte.



Das dürfte Fans von DEVIL YOU KNOW und KILLSWITCH ENGAGE natürlich wunderbar hereinlaufen, auch wenn nicht jede der zwölf Nummern dieses Niveau hält. Gerade, wenn Jones seine corigen Screams einsetzt, wie am Ende von 'The Bitter End' oder bei 'The Sound Of Violence', sinkt meine Begeisterung doch stellenweise sehr rapide.



Doch unterm Strich ist "Revival" ein starkes Album geworden, das mit ein, zwei Nummern weniger sogar noch einen halben Punkt mehr eingestrichen hätte. Fans von Howard Jones greifen hier zwingend zu.