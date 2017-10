Nettes Entertainment für zwwischendurch.

Female-Fronted bedeutet in Italien nicht zwingend symphonisches Einerlei. Denkt man beispielsweise an eine Band wie EXILIA, weiß man, dass das Heimatland des aufgeblähten Bombast-Metals ausgerechnet in der Sparte, in der Pomp und Co. zumeist das Geschehen bestimmen, Alternativen schaffen kann. Und eine solche Alternative ist sicherlich auch LIGHTYEARS.

Die noch recht junge Band hat kürzlich ihre erste EP eingespielt, mit der sich die Musiker(in) zwar zweifelsfrei für den Mainstream entscheiden, an sich aber ein paar nette Pop-Punk-Hymnen zusammengestellt haben, mit denen man bei der Masse Erfolg haben könnte. 'The Story' und 'Show Me' gefallen mit angenehmen Refrains, 'Say It' hat auch abseits des Chorus' eine anständige Hookline, und im abschließenden 'Sticks & Stones' dürfen auch mal ein paar kraftvollere Shouts ertönen, um dem Material ein bisschen mehr Punch zu verpassen.

"Erase" ist sicherlich nicht das Album, auf das die Welt gewartet hat, geschweige denn ein originelles Statement einer Band, die sich noch finden muss. Aber der 5-Tracker bietet in der Kürze der Zeit recht gute Unterhaltung, die tausendmal sympathischer ist als die x-te Female-Fronted-Symphonic-Arie. Nice - und irgendwie einfach gut!