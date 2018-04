Brachial to the top!

Mit ihrem ersten offiziellen Release konnten die Jungs von LIHHAMON im Underground eine Menge Staub aufwirbeln. Das hiesige Black/Death-Trio fegte mit einer Urgewalt durch die Boxentürme des heimischen Wohnzimmers, dass man zwangsläufig die Frage stellen musste, ob sich polnische Radikalformate wie BEHEMOTH künftig Sorgen machen sollten, ob ihre Stellung an der Spitze in Gefahr ist.



Auch das Kultlabel Nuclear War Now! wurde schließlich auf die Band aufmerksam und spendiert ihr dieser Tage eine Vinyl-Edition des Debüts aus dem Jahr 2016, das auch mit ein bisschen Abstand nichts von seiner rohen Energie und seinem markanten, bösartigen Ausdruck eingebüßt hat. Sieht man mal von den zwischengeschalteten Interludien bzw. dem Intro und Outro ab, offenbart LIHHAMON hier einen der teuflischsten Megablasts, die der Sektor in der letzten Saison erleben durfte.



Die Songs sind ultrabrutal, meist pfeilschnell, nah an der Basis produziert und darüber hinaus mit einer infernalischen Atmosphäre geschminkt, deren Aura der des klassischen Corpsepaints schon recht nahe kommt. Dennoch ist der primäre Heimathafen der Leipziger das Todesblei, und das machen sie vor allem in garstigen Stücken wie 'Cadaver Synod' und 'Hostes' klar, in denen so manche skandinavische Urnote noch einmal zu neuem Leben erweckt wird. Und wenn es dann doch mal etwass schwärzer zur Sache geht, steht LIHHAMON problemlos den eigenen Mann und lenkt die impulsiven Ausbrüche mit gleicher Inbrunst ins brachiale Chaos.



Inzwischen haben die Ostedeutschen weiteres Material aufgezeichnet und ihren Posten gefestigt. Angefangen hat aber alles mit dieser brutalen Totalbeschleunigung, die Vinyl-Fans jetzt ebenfalls in die Regale stellen dürfen - und auch sollten!



Anspieltipps: Genocide Crusade, Hostes, Cadaver Synod