Override the overture!

Als Fan des Death Metals schwedischer Schule merkt man immer wieder, wie sehr einem doch DISMEMBER fehlt und hofft auf eine Reunion der Granden des Schwedentods. Es kursieren zwar Gerüchte, aber wirklich konkretes war bisher noch nicht in Erfahrung zu bringen. Vielleicht aber gibt es nun für die Fans Hilfe, wenigstens ein wenig über den Schmerz der Auflösung hinwegzukommen. Das Mittel dafür nennt sich "Carnage" (sehr programmatischer Titel übrigens), ist das zweite Album der Band LIK (bei der wahrlich keine Greenhorns am Werk sind) und kann schon bald beim akustischen Apotheker abgegriffen werden.



Die Band scheint den Spirit von DISMEMBER wahrlich mit dem Morgenkaffee aufgenommen zu haben, was von der ersten Sekunde an demonstriert wird. 'To Kill' hätte auch ein perfekter Opener der Einflüsse sein können; Härte und Melodieführung gehen ebenso perfekt Hand in Hand, und ebenfalls wird auch mal ein Händchen (wie beim zweiten Song 'Rid Of Your Flesh') für Harmonien aus dem Hause IRON MAIDEN bewiesen. Aber neben DISMEMBER orientiert man sich zwischendurch auch gerne mal an Acts wie ENTOMBED ('Left To Die') oder lässt GRAVEs "Soulless" Revue passieren ('Celebration Of The Twisted').



Sich aber nur vor den Helden zu verneigen, bringt bekanntlich nicht viel, wenn das Songwriting nicht mithalten kann. Hier kann in dieser Sache aber eindeutig Entwarnung gegeben werden. Mit "Carnage" ist ein absolutes Brett gelungen, das sich wenig bis gar nicht vor Scheiben der genannten Bands verstecken muss. Zumal mit dem genannten Opener 'To Kill' und 'Dr. Duschanka' zwei veritable Hits enthalten sind, die sich langfristig festsetzen und live für einige Nackenschmerzen sorgen dürften.



Und nun mache ich mich auf die Suche nach dem mir noch unbekannten Vorgänger!