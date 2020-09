Stockholm Death Metal at it's best!

Das letzte Album "Carnage" der schwedischen Deather LIK schlug bei mir ein wie eine Bombe. Denn ein so gutes Stück Todesstahl der alten schwedischen Schule bekommt man heutzutage nicht oft zu hören (und wenn, dann eher aus deutschen Landen). So war meine Vorfreude natürlich riesig, als mit "Misanthropic Breed" das dritte Album der Stockholmer angekündigt wurde.

Und wenn ich mich wirklich sehr auf ein neues Album einer Band gefreut habe, wurde ich oftmals ziemlich enttäuscht. Nicht aber bei "Misanthropic Breed"! Denn LIK hat musikalisch eigentlich keine Veränderung vorgenommen. Warum auch? Man hört jedem Song an, dass die Truppe offensichtlich sämtliche DISMEMBER-, GRAVE- oder ENTOMBED-Alben mit der Muttermilch aufgesogen zu haben scheint. Dabei geht das Quartett auch noch recht melodisch und gleichzeitig sehr brachial zu Werke. Bestes Beispiel ist 'Corrosive Survival', dass zwar ein geiles melodisches Gitarrenlead vorweist, aber denoch unglaublich auf die Zwölf geht und einen massiven Angriff auf die Nackenmuskeln darstellt. Aber LIK weiß auch in gedrosseltem Tempo zu überzeugen, so stampft 'Female Fatale To The Flesh' mächtig im Midtempo.

Die fantastischen Songs kommen dann auch noch in modernem Old-School-Sound daher. Klingt widersprüchlich, ist aber so. Denn der HM2-Sound klingt so old school, als wenn die Scheibe direkt aus einer Gruft tönt. Und dennoch ist der Sound modern und klar, so dass jedes Instrument gut zu hören ist.

Die Bezeichnung "Stockholm Death Metal" haben sich nicht viele Bands und Alben verdient. LIK bzw. "Misanthropic Breed" hat sich diese Bezeichnung jedoch mehr als verdient. Man darf gespannt sein, ob DISMEMBER nach den Reunion-Shows tatsächlich ein neues Album veröffentlichen wird. Aber wenn es ein neues Werk geben wird, wird es sich an "Misanthropic Breed" messen lassen müssen. Und die Messlatte liegt sehr hoch!