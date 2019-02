Der Beginn einer ganz großen Karierre?

Brüderbands sind im Rock- und Metal-Bereich gar nicht so selten, wie man anfangs vielleicht vermuten könnte. Man denke nur mal an die allseits bekannten AC/DC, VAN HALEN, SCORPIONS oder PANTERA. Hinzu gesellen sich noch jede Menge "kleinere" Bands abseits der ganz großen Bühnen, wie beispielsweise STRYPER, TITAN FORCE, RAVEN und ARMORED SAINT. Aber Familienbands, die ausschließlich aus Geschwistern bestehen, sind dann wohl doch eher Ausnahme als Regel und dürfen deshalb auch gerne als Besonderheit tituliert werden. Mit solch einer Besonderheit haben wir es hier im Falle LILIAC zu tun. Die Band besteht aus dem talentierten neunzehnjährigen Leadgitarristen Samuel, Abigail mit ihren achtzehn Jahren sitzt am Schlagzeug, Melody mit gerade einmal siebzehn zupft den Bass und zeigt sich für den sensationellen Gesang verantwortlich, der zwölfjährige Ethan bedient die Rhythmusgitarre und Justin, mit seinen gerade einmal elf Jahren, haut auf die Keyboardtasten. Angeführt und gemanagt wird die aus Rumänien, genauer gesagt Transsylvanien, stammende Band, die ihren Wohnsitz mittlerweile nach Santa Monica verlegt hat, von ihrem 39-jährigen Vater Florin.



Was die fünf Kids hier auf "Chain Of Thorns" abliefern, einer EP mit sechs Eigenkompositionen, ist schon mehr als hörenswert. Geboten wird gutklassiger, melodischer Hard Rock amerikanischer Prägung der durchaus Laune auf mehr macht. Die Vocals von Sängerin Melody sind dabei zweifelsohne das Aushängeschild der Band, da diese doch tatsächlich an eine weibliche Reinkarnation von Großmeister Ronnie James Dio erinnern. Es ist absolut unglaublich, welch großartiges Talent in der jungen Dame schlummert. Ihr glaubt mir nicht? Dann empfehle ich euch dringend dem LILIAC-eigenen YouTube-Kanal einen Besuch abzustatten. Dort könnt ihr euch einen eigenen Eindruck über die von mir angesprochenen Qualitäten verschaffen. Zu beziehen gibt es die Scheibe übrigens über die bandeigene Homepage www.liliacband.com. Als Anspieltipp für Interessierte eignet sich der tolle Titelsong 'Chain Of Thorns', zu dem auch ein äußerst unterhaltsames Video gedreht wurde. Ich prophezeie der Bande eine richtig große Karriere! Beide Daumen hoch für LILIAC!