Mehr über Lillingtons, The

Typisch britisch - untypisch amerikanisch!

Mehr als eine Dekade ist ins Land gezogen, seit THE LILLINGTONS zum letzten Mal mit frischem Material an den Plattenteller getreten ist. Die Truppe aus Wyoming hat bereits in den späten 90ern einige Underground-Klasiker eingespielt und mit ihrer ursprünglichen Interpretation des Punk Rocks nostalgische Gefühle wecken können. Und genau das wollen die Herren auch mit ihrem neuen Silberling wieder erreichen.

"Stella Sapiente" orientiert sich dementsprechend einmal mehr an den Originalen der britischen Szene und klingt alles andere als typisch amerikanisch. Das Tempo ist nicht ganz so hoch, die Atmosphäre ist nicht zwingend feucht-fröhlich, es gibt durchaus auch nachdenkliche Phasen, und wenn man den geringfügig ausgeprägten Folk-Einschlag auch noch dazu nimmt, hört man so manche Kapelle von der grünen Insel heraus, die Lagerfeuerromantik schon immer spannender fand als Lieder über den Partyalltag.

Was THE LILLINGTONS allerdings heuer abgeht, sind die richtigen, sofort klebenden Hits. Es gibt zwwar eine ganze Reihe melodischer Nummern, und hier und dort bleibt auch mal eine Hookline haften, aber die ganz großen Geschichten erzählt die Band heuer nicht - vielleicht auch weil man relativ schnell Parallelen entwickelt und Vergleiche schürt, die dem Verlangen nach Eigenständigkeit nicht immer entgegenkommen. Dass der Einstieg von 'Villagers' zum Beispiel eins zu eins bei Billy Idols Kulthit 'Rebel Yell' entnommen wurde, sollte nicht unerwähnt bleiben.

Und trotzdem kann man nicht von einer Enttäuschung sprechen, denn "Stella Sapiente" bringt eine ganz eigene, sehr angenehme Grundstimmung mit, überzeugt mit abwechslungsreichem Songwriting und einer ungekünstelten Ursprünglichkeit, die man auch nicht alle Tage erlebt. Es ist einfach ein gutes Album zu einem überfälligen Comeback!

Anspieltipps: The Walker, They Live, Zodiac