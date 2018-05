Quirliger 60s Psych-Pop mit außergewöhnlichem Harmoniebedürfnis

Marie und Lio Liminana sind schon seit knapp zehn Jahren gemeinsam aktiv und haben in diese Zeit schon einige der Ursprünge der psychedelischen Musik ergründet. Seinen Schwerpunkt setzt das französische Duo auf die 60er, von denen auch so mancher Groove seiner neuen EP stark beeinflusst ist. "Istanbul Is Sleepy" ist jedoch mehr als eine Independent-Fassung des Psych-Pop-Genres, sondern ein angenehmer, wenn auch nicht allzu rauer Vertreter des Garage Rock, der in seinen harmonischen Phasen gelegentlich einen etwas stärkeren Kontrast setzt. Oder auch mal den Chanson wählt, wie man ihn in manchen Pasagen von 'Nuit Fantome' entdecken kann.

Die vier Songs sind lediglich die Vorboten zum nächsten Album des französischen Pärchens, erfüllen als solche ihren Zweck jedoch auch auf vielfältige Weise. Kleine Blues-Referenzen mischen sich mit einem souligen Anstrich, der allen Songs gemeinsam ist. Und während ein paar eindringliche Gesänge fast schon mit BEATLES-tauglicher Intensität den Hook-Charakter stärken, bewahrt sich THE LIMINANAS seine Unabhängigkeit mit unkonventionellen Arrangements, bei denen die etwas merkwürdig formulierten Melodien schon inbegriffen sind. Es ist eine relaxte EP, die Lust auf mehr macht. Nur den Wunsch nach einer etwas strikteren Linie mag ich äußern. Ansonsten macht "Istanbul Is Sleepy" aber durchaus richtig Spaß.

Anspieltipps. Nuit Fantome, Angels And Devils