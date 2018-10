Ordentlicher, aber nie mitreißender AOR.

Beim Albentitel "Turn Back Time" denke sicher nicht nur ich an einen schnulzigen AOR-Klassiker-Song aus den Achtziger Jahren. Diesen Covern die "Löwen" von LIONCAGE aber nicht. Geboten wird sehr ordentlich gemachter, aber leider nie mitreißender AOR. Ernsthaft, ich hab das Album immer wieder aufgelegt, und es bleibt einfach nie wirklich was hängen.



Dabei denke ich mir beim Anhören immer wieder: Das ist echt gut gemacht. Aber danach habe ich keine Melodie mehr im Ohr, nichts, niente. Die Produktion ist anständig, der Härtegrad mehr als ansprechend, der Gesang ordentlich, das Schlagzeugspiel dagegen erinnert eher an das Songwriting, denn es ist reichlich austauschbar. Mit 'Black Water' gibt es zumindest einen Song, der mir etwas nachgeht, und das, obwohl ich bei dem Titel sofort an die DOOBIE BROTHERS denken muss. Der Song könnte auch eine schwächere TOTO-Nummer aus den Achtzigern sein, und das ist hier ausdrücklich als Kompliment gemeint.



Ich würde hier jetzt gerne noch ganz viel schreiben um die Musik zu würdigen, aber selbst nach fast einem halben Dutzend Durchläufen bleibt einfach zu wenig hängen.

Jungs, ihr seid sympathisch, ihr spielt das richtige Genre, aber schraubt doch noch etwas am Songwriting, dann gebe ich gerne zwei Punkte mehr.



Anspieltipps: Black Water, Comfort Me.