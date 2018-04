Psychedelica aus der Hansestadt

Ein Rückblick in die 70s mit verheerenden Folgen: Denn wer den zweiten Longplayer aus dem Hause LIQUID ORBIT einmal genossen hat, wird so schnell von den Bremer Prog-Musikanten nicht mehr wegkommen. Das Ensemble um die stimmgewaltige Frontdame Sylvia Köpke liebt den Retro-Sound und verabscheut seine nachfolgenden Plastik-Imitate - beste Voraussetzungen also, um dem hiesigen Krautrock-Vermächtnis eine weitere zeitlose Episode nachfolgen zu lassen. Und die hört auf den Namen "Liquid Orbit".

Die aktuelle Platte wurde bereits im vergangenen Jahr herausgegeben, dann aber auch noch mal als farbiges Vinyl wiederveröffentlicht und hat sich seither schon in die Herzen vieler Underground-Verfechter gespielt. Warum und weshalb ist schnell geklärt: Die Band schafft eine herrlich spacige Atmosphäre, die in einigen wunderbar psychedelischen Nebelschwaden versinkt, sich aber auch die Freiheit herausnimmt, Birminghams Urväter ab und an zu zitieren - das Outro des Openers 'Time Machine' ist hier mehr als nur ein Fingerzeig, sondern auch eine tiefe Verneigung vor dem Einfluss von Iommi und Co. Aber auch LED ZEPPELIN und Konsorten haben ihre Spuren hinterlassen, vermengt mit Ideen aus dem krautigen Fundus von CAN und AMON DÜÜL.

Statt sich jedoch lediglich in der Fremde zu bedienen, sorgt LIQUID ORBIT an den entscheidenden Stellen für die eigene Note, die einerseits in der manchmal etwas extravaganten Darbietung von Madame Köpke verankert ist, andererseits aber auch auf dem groovigen Fundament aufbaut, das "Liquid Orbit" sein Eigen nennt. Als Bindeglied zwischen den Dinosauriern der 70s und zeitgemäßeren Acts wie MONSTER MAGNET funktionieren die fünf Stücke prächtig, wenngleich die Wurzeln noch deutlich stärker betont werden als mögliche moderne Einflüsse. Dass man zum Schluss nämlich auch noch JETHRO TULL kreuzt und HAWKWIND ohnehin als ständigen Begleiter mitnimmt, spricht nur noch weiter für die tolle Mischung, die das Quintett aus Bremen kredenzt.

Sollte LIQUID ORBIT tatsächlich auf diesem Level durchziehen, winkt bald schon mehr als der Vertrag beim Kleinlabel - das ist so sicher wie das Amen in der Kirche!

Anspieltipps: Everyday Life Depression, Hope For A New Summer