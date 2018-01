God's On Our Side; Welcome To The Jungle

Es ist wohl einer der eigentümlichsten Crossovers, die derzeit auf dem markt sind - doch genau davon geht auch seine Spannung aus. "God's On Our Side; Welcome To The Jungle" entpuppt sich schon nach wenigen Sekunden als außergewöhnliccher Hybrid aller erdenklichen Spielarten der modernen Rockmusik und verfolgt diesen Kurs auch bis zur letzten Note des offiziellen Debüts von LIRR.

Das experimentierfreudige Quintett startet mit einigen kurzen Screamo-Einlagen, gibt sich kurz darauf ein wenig jazzig, kehrt zu relaxten Rock- und R&B-Sounds zurück, genießt die Unabhängigkeit des bandeigenen Indie-Sounds und befreit sich immer wieder von drohenden Konventionen, indem man eigenartige Kontraste erzeugt, die bei genauerer Betrachtung jedoch wunderbar miteinander harmonieren. Harmonie ist darüber hinaus auch ein entscheidender Faktor, ganz gleich, ob sich die Band mal kurzzeitig dem Punk hingibt oder einfach mit Melancho-Melodien die Emotionen hochkochen lässt - oder eben mit post-rockigen Arrangements jenseits allem agiert, was der hiesige Alternative Rock zum Standard erklärt hat.



LIRR ist anfangs sicherlich eine eigenartige Band, und es ist vielleicht auch nicht jeder Song der neuen Platte ein wirklicher Volltreffer. Doch das Zusammenspiel aller Fragmente ist schlicht und ergreifend blendend inszeniert und das eigentliche Schätzchen dieses Albums. "God's On Our Side; Welcome To The Jungle" ist kein Album für jeden Moment, denn dazu ist es definitiv zu fordernd. Aber es ist ein Album, mit dem man sich wirklich ausdauernd auseinandersetzen kann, ohne dass jemals Langeweile aufkommt. Und das ist eine Qualität, die sich die Band in den zehn neuen Tracks beharrlich erarbeitet hat!



Anspieltipps: Chiacgo, Pt. 2, Grow, MTV