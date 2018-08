So schön kann Popmusik sein!

Künstlerinnen wie ADELE sind auf diesen Seiten eigentlich nicht das Format, das in steter Regelmäßigkeit aufgefahren wird. Allerdings muss dieser Vergleich an dieser Stelle einfach her, weil die amerikanische Jahrhundertstimme LISSIE der britischen Diva beinahe das Wasser reicht und mit ähnlich viel Inbrunst und Leidenschaft alle Emotionen herauslässt, die sie seit längerer Zeit in sich trägt.



Das vierte Album der Indie-Pop-Senkrechststarterin, die in ihrer Heimat immer noch im Country-Segment einsortiert wird, ist eine wahre Flut von bewegenden Balladen, pompösen, fast Soundtrack-reifen Hymnen, düsteren Lovesongs und melancholischen, teils auch introvertierten Art-Pop-Experimenten, das zumindest in den Phasen, in denen die Ohrwurmtauglichkeit nicht so stark ausgeprägt ist, gerne auch die TORI AMOS-Zielgruppe anspricht. Ähnlich wie bei der Pianogöttin hat man auf "Castles" nämlich irgendwann das Gefühl, dass es ganz egal ist, wohin die musikalische Reise geht - Hauptsache LISSIE schenkt den Songs ihre eindringliche Stimme und singt mit voller Leibeskraft die Sterne vom Himmel.



Man muss sich daher auch fragen, warum die junge Dame nicht längst schon die hiesigen Charts aufgerollt hat, schließlich sind Major-Vertrieb, entsprechender Support und Vermarktung sicherlich nicht die Themen, an denen es scheitern sollte. Allerdings darf man gerne einen flüchtigen Blick nach vorne werfen, und dort sieht man schließlich eine mehrfach prämierte Künstlerin, die mit ihrem aktuellen Album eine der schönsten Independent-Platten der letzten Jahre veröffentlicht hat - auch wenn sie inhaltlich fast ausschließlich die Populärmusik bedient!



Anspieltipps: World Away, Castles, Blood & Muscles, Meet Me In The Mystery