Stimmiger Symphonic Melodic Death aus Russland

Bereits 1994 wurde in Russland die Band LITTLE DEAD BERTHA gegründet und seitdem veröffentlichte man fünf Alben, eine EP und eine DVD. Während dieser Zeit hat die Band auch eine musikalische Reise hinter sich gebracht. Angefangen als Thrash Metal-Band wechselte man den Stil mal hin zum Doom Metal, dann zum Gothic Metal bis hin zum symphonischen Melodic Death Metal, den die Truppe jetzt auf dem sechsten Studioalbum "Age Of Silence" darbietet.



Auch wenn die Dame und die Herren schon vieles probiert haben, klingt das neue Werk so, als ob die Truppe seit 24 Jahren nichts anderes gemacht hätte, als solch fantastischen Songs zu schreiben. Die symphonischen Arrangements sind stark, der Wechsel zwischen männlichen Growls, schwarzmetallischen Shouts und dem weiblichen Klargesang (auch wenn es Gesang im NIGHTWISH-Stil ist) funktioniert wirklich gut. Die Gitarrenarbeit passt ebenso, sodass LITTLE DEAD BERTHA Songs mit Ohrwurmpotenzial liefert. Besonders der Refrain des Titeltracks verlässt die Gehirnwindungen nicht so schnell.



LITTLE DEAD BERTHA liefert mit "Age Of Silence" ein sehr stimmiges und überraschendes Album ab, das Fans des Melodic Death oder des Sympnonic Melodic Death Metals gefallen dürfte.