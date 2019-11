Ein ruhmloser Abgesang

Eigentlich schon eine dreckige Sache: Da nutzen die Herren von LITTLE VILLAINS immer noch den Sticker des einstigen MOTÖRHEAD-Drummers Phil Taylor, um auf ihren neuen Output aufmerksam zu machen, zollen dem selbsternannten tierischen Schlagzeuger aber nur insofern Respekt, als sie auf ihrer neuen Scheibe ebenfalls mit schmutzigem Rock & Roll um die Ecke kommen.

Rein musikalisch ist der Mix aus alternativ geprägtem Heavy Rock und dezenten Punk-Ansätzen allerdings eher dürftig. LITTLE VILLAINS geht von der ersten Sekunde an übermäßig hektisch vor, hat derweil keine klare Linie und kann selbst in den relaxten Parts keine echten Trademarks verankern - außer das meist chaotische Irgendwas, das sich in den Arrangements der zehn neuen Stücke manifestiert. "Philty Lies" hat zwar hin und wieder ein paar Kostproben parat, mit denen sich gut leben lässt, doch sieht man mal von Numern wie 'Attack' und 'Got To Grips' ab, kann auch hier nicht von echten Höhepunkten die Rede sein, auch wenn man sie in der Relation zum übrigen Material fast schon so schimpfen muss.

Nein, das hier ist alles zu krude, zu durchwachsen und letztlich auch nicht ansprechend. Natürlich ist der dreckige Gitarrensound von einer angenehmen Signatur, und selbstverständlich gefällt auch der punkige Drive der meisten Stücke. Aber in Sachen Songwriting sind die LITTLE VILLAINS bestenfalls durchschnittlich unterwegs. Und das ändert sich sicherlich auch nicht alleine dadurch, dass man hier Leichenfledderei betreibt. Phil Taylor ist eine Legende, seine Nachkommen bzw. die ehemaligen Kollegen werden diesen Ruf aber mit allzu großer Wahrscheinlichkeit niemals erlangen - zumindest nicht, wenn Alben wie "Philty Lies" der Maßstab sein sollen.