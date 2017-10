King Of The Damned

King Of The Damned

Der König der Löwen mit ernstem Hintergrund.<br />

Mit der Single "King Of The Damned" serviert uns LIV SIN ein knappes halbes Jahr nach ihrem sehr gelungenen Albumeinstand "Follow Me" eine sehr wütende und bislang unveröffentlichte Up-Tempo Nummer. Kennt man die Hintergründe des Songs, kann man die Aggression durchaus nachvollziehen. Frau Jagrell tat sich mit einer schwedischen Tierschutzorganisation namens Djurens Rätt zusammen, um auf die vom Aussterben bedrohte Tierwelt aufmerksam zu machen.

Inspiriert wurde sie hierbei von dem britischen Tierfotografen Nick Brand, der mit seiner Ausstellung "Inherit The Dust" durch geisterhafte Bilder auf die Umweltzerstörung in Afrika hinweist. Kernaussage des Textes ist die Befürchtung, dass der einstige König des Dschungels zum König der Verdammnis wird. Der Song hätte auch mühelos auf "Follow Me" zu den Highlights gehört und ist deshalb keineswegs als Resteverwertung anzusehen. Ganz im Gegenteil, das Teil rockt ohne Ende und mit seinen 'Hey Hey' Shout-Passagen erinnert er auch gekonnt an die glorreiche Vorgängerband von Liv namens SISTER SIN. Absolut empfehlens- und vor allen Dingen unterstützenswert. Würde ich eine Wertung abgeben, wäre dies natürlich die Höchstnote, schon alleine für den guten Zweck, der hinter der Nummer steht!