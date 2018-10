Herausragender Genre-Mix zwischen ANGELCORPSE und CELTIC FROST.

Endlich mal wieder eine Band, die den ruppigen Old-School-Charme der ersten CELTIC FROST-Alben mit dem bestialischen Ansatz früherer MORBID ANGEL-Geschichten verknüpft und dabei jeglichen Ansatz von Gewalt derart multipliziert, dass man binnen kürzester Zeit regelrecht erschlagen ist. LIVING ALTAR hat inspirativ von den ganz großen Originalen gelernt, derweil aber auch den Underground durchforstet, wo Acts wie ANGELCORPSE mit ähnlich brutalen Attacken Zeichen gesetzt haben, die heutzutage absolut legendär sind. Diese Letten sind durchaus imstande, das Erbe der amerikanischen Brutalo-Horde anzutreten - und diesen Anspruch können sie bereits mit der kleinen Summe aus sechs brachialen, radikalen, alles wegmetzelnden Songs geltend machen.



LIVING ALTAR ist die Black-Metal-Radikalkur für alle VENOM-Anhänger, der groovigere, infernalische Wurmfortsatz des schweizerischen Kultensembles um Tom Gabriel Fischer und schließlich auch eine Grußbotschaft an all die zimperlichen Death-Metal-Bands, die sich nicht wirklich trauen, den Genre-Mix mit schwarzen Nebenschauplätzen anzupeilen. Wenn 'Blindening Shower Of Light' die Kettensägen anschmeißt, sollten auch Fans von CARPATHIAN FOREST vor Freude die Hörner heben. Und die rasierten riffs in 'Universe Of Thralls' und die geilen leads in 'Altered States' dürften ausreichen, um auch den Thrash-Sektor richtig aufzumischen - vorausgesetzt Bands wie NIFELHEIM und DESTRUCTOR gehören hier zu den Favourites.

"Scythes Towards Psyche" ist zweifelsfrei eines der besten Black-Metal-Debüts im Hier und Jetzt und trotz seiner mageren Spieldauer von gerade einmal 22 Minuten ein teuflischer Nackenschlag, der auch Death-Metal-Hörern der ersten Stunde begeistern dürfte. Wer auich nur eine der oben angeführten Bands schätzt, erkundigt sich bitte sofort, ob noch ein Exemplar dieses Albums beim Mailorder lagert!



Anspieltipps: Blindening Shower Of Light, Altered States, Nekrokatarsis