Höllenfeuer-Fischfilet

Was passiert, wenn sich vereinzelte Mitglieder von YOB, WIEGEDOOD, OATHBREAKER und AMENRA zusammenraufen und die Old-School-Sau des Todesmetalls von der Leine lassen? Richtig, LIVING GATE wird als akustischer Death-Metal-Bastard geboren und mit "Deathlust" gibt es auch schon die ersten Worte des Sprösslings zu hören. Bands wie MEMORIAM, FIREBORN und jüngst VOODOO GODS haben es in der Vergangenheit schon vorgemacht und auch LIVING GATE macht eine alles andere als schlechte Figur.

In bester MORBID ANGEL-, ENTOMBED-, SUFFOCATION- und GRAVE-Manier rumpeln auf dem Erstlingsschlag in Form einer schmucken EP insgesamt fünf Songs durch Berg und Tal und machen dabei keinerlei Gefangenen. Die Produktion ist charmant rumpelig ohne aber an Kraft, Esprit und Schmackes zu verlieren, das handwerkliche und vor allem eingespielte Geschick der Quartetts Infernale ist auch nicht von der Hand zu weisen und die Songs per se machen auch was her.

Beim Eröffnungsstrohfeuer 'The Delusion Of Consciousness' sorgen speziell die Parts im mittleren Tempo für das Salz im Süppchen, bei 'Roped' wird ordentlich gescreamt, 'Deathlust' holt den rasanten Vorschlaghammer heraus und das galoppierende Riff in 'Heaven Ablaze' bleibt nahtlos haften. Zu guter Letzt gibt es mit der Bandhymne nochmal ein Groovemonster erster Güte: kalt wie eine Hundeschnauze und trotzdem feurig-scharf im Abgang. Guten Appetit.

Ich persönlich hätte zwar nicht damit gerechnet, dass in Summe der Death Metal der älteren Semester dabei herauskommt, wenn man die Genres der Hauptkapellen der Musiker – also Stoner/Doom, Hardcore, Black Metal und Sludge – in einen Topf wirft und kräftig umrührt. Spaß macht "Deathlust" als erste Kostprobe aber dennoch und wenn dieses Niveau auch über die vollständige Albumdistanz gehalten wird, kann man sich auf deftige Hausmannskost aus dem Hause LIVING GATE freuen.