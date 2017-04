Ein bezauberndes Comeback!

Im vergangenen Jahrzehnt gehörte THE LIZARDS zu den wenigen All-Star-Bands, die ihrem Charakter auch alle Ehre machten. Fünf hervorragende Alben sind in dieser Phase entstanden, bevor sich die Musiker wieder anderen Verpflichtungen hingaben und die Band in den Teilzeitbetrieb versetzten. Eine knappe Dekade später haben sich Mike DiMeo, Randy Pratt, Bobby Rondinelli und Konsorten aber wieder im Studio eingefunden, um den zweiten Karriereabschnitt einzuläuten. Und tatsächlich: Die Band hätte wohl kaum ein besseres Comeback feiern können als eine Wiederkehr mit einem Album wie "Reptilicus Maximus".

Der oftmals gescholtene DiMeo singt wieder wie in seeligen RIOT-Tagen, die Rhythmusmaschinerie zaubert unzählige feine Grooves auf den Roots-betonten Hardrock-Teppich, und die tollen Soloeinlagen in Songs wie 'Evil Eyes', 'Crash' und 'In The Pleasure Dome' mit seinem wilden Finish zeugen davon, dass die Band endlich wieder Blut geleckt hat. Unverkennbar ist dabei die RAINBOW-Vergangenheit mancher Beteiligten, die in Nummern wie 'Miracle Man', 'Pray For Peace' und 'Incurable' zum Vorschein kommt, das Niveau der Legende aber problemlos bestätigt. Und wenn man sich dann auf die Urväter von LED ZEPPELIN bezieht und in Songs wie 'Wild West' und 'Ton On The One' deren Vermächtnis pflegt, darf gerne auch mal eine Freudenträne verdrückt werden. Denn so authentisch hört man diesen Sound in der gesammelten Retro-Landschaft kaum mehr!

Dass am Ende auch noch ein paar SABBATH-Gitarren herumkommen, die LIZARDS es grundsätzlich variabel mögen und die gesamte Scheibe auf einem unglaublich hohen Level funktioniert, sind Bonuspunkte, die nicht unerwähnt bleiben dürfen. Viel wichtiger jedoch: Die Herren sind zurück und feiern mit Gaststars wie Vinnie Moore, Frank Marino und Glenn Hughes ein grandioses Comeback!

Anspieltipps: In The Pleasure Dome, Wild West, Evil Eyes