Wie wertvoll Art Rock doch sein kann!

Ist es die unbeschreibliche Faszination? Der Tiefgang? Die emotionale Ebene? Oder das unerwartete Moment? Ich versuche mit den folgenden Zeilen den Grund dingfest zu machen, weshalb mit "Shift" seit Tagen nicht mehr loslässt. Wohl ist es ein Zusammenspiel aus allen Komponenten. Fest steht jedenfalls, dass wir es bei diesem LIZZARD-Album mit einem unheimlich tollen Alternative-Rock/Metal-Album zu tun haben, dass ob der Nachdenklichkeit und dem lieblichen Klang der Melancholie das Herz, ob der instrumentalen Handhabung der verschiedenen Musiker die Ohren und ob der verschiedenen Facetten den Kopf gleichermaßen anspricht. Hier geben sich TOOL-Einflüsse mit coolen INCUBUS-Nuancen und sogar – zumindest am Anfang der Platte – einem hauchzarten DEVIN TOWNSEND-Wahn gleichermaßen die Klinke in die Hand. Und dennoch hat LIZZARD, eine dreiköpfige Truppe aus Frankreich, genügend Eigenständigkeit, um aus der Masse der Art-Rocker triumphierend und scheinbar spielerisch herauszugleiten.

Lässt es die Band anfangs noch etwas mehr krachen ('Seed', 'Singularity'), siegt spätestens ab der Plattenmitte die Nachdenklichkeit, der süße Kummer des Lebens; man hat das Gefühl, den einzelnen Musikern und speziell dem Sänger tief in die Seele gucken zu können. Wie grau es vor Tristesse und Melancholie und zeitgleich dennoch farbenfroh es in seinem Herzen wohl aussehen mag? Jedenfalls passt "Shift" und allen voran absolut wertvolle Songs wie 'Shift', 'Leaving the Dream' oder 'Open View' perfekt in diese kalte Jahreszeit. Für die einen bedeckt "Shift" einen strahlend blauen Winterhimmel mit dicken, grauen Wolken, für die anderen sorgt das Album dafür, dass sich warme Sonnenstrahlen durch das triste Himmeldickicht bohren und die Seele der Menschheit erwärmen. Ganz gleich, mit welchen Wünschen ihr an das Album herantretet - sie werden euch erfüllt!