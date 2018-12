Guter, aber nicht überragender Mädels-AOR.

So ganz habe ich noch nicht verstanden, was so toll an den LIZZIES aus Spanien sein soll. Klar, Mädels-Hard-Rock ist irgendwie auch 2018 noch etwas Besonderes. Aber was stellt diese Band so heraus? Mit "On Thin Ice" bieten sie uns ihr zweites Album, und das Artwork ist ganz vorne dabei, wenn es um die hässlichsten des Jahres geht. Als Produzent konnten sie immerhin Ola Ersfjord gewinnen, der auch für TRIBULATION, PRIMORDIAL oder HONEYMOON DISEASE tätig ist. Der Promo-Zettel verkauft mir die Band als Heavy Metal, realistisch liegt die Band aber eher zwischen melodischem Siebziger-Hard-Rock und gutem AOR der Marke HEART.



Dabei sind die Gesangslinien nicht immer ganz sauber, manche mehrstimmigen Parts klingen etwas zu konstruiert und nicht völlig auskomponiert. Insgesamt ist der Gesang fraglos ein Schwachpunkt, der nie die Qualität von zum Beispiel HEART In den achtziger Jahren erreicht. Das Schlagzeugspiel ist abwechslungsreich, aber insgesamt doch sehr songdienlich. Die Gitarrenarbeit schaut stark Richtung JOURNEY oder REO SPEEDWAGON, ist aber nicht außergewöhnlich kreativ. Der Sound ist produktionstechnisch insgesamt gelungen.



Das Problem aus meiner Sicht ist das arg vorhersehbare Songwriting ohne Ecken und Kanten. Hier fehlt jegliches Überraschungsmoment, und da die für den AOR so notwendigen großen Hymnen auch fehlen, ist es einfach ein ganz nettes Rock-Scheibchen, das man nach dem Anhören auch wieder vergessen hat. Das klingt jetzt alles etwas zu negativ, denn objektiv schlecht ist die Scheibe nicht geraten, natürlich abgesehen vom wirklich miesen Cover. Wer auf frühere Werke der Mädels stand, kann hier sicher gut zugreifen, aber wer auf die nächste Classic-Rock-Sensation oder gar auf eine Metal-Scheibe hofft, muss eigentlich enttäuscht werden. Hier haben wir halt eine von vielen ordentlichen Retro-Rock-Kombos, die wie so viele andere auch in wenigen Jahren wieder vergessen sein wird. Klar werden wir dann noch WITCHCRAFT oder GRAVEYARD hören, aber ich befürchte, dass die LIZZIES in der Versenkung verschwinden werden. Schade eigentlich.



Anspieltipps: No Law City, Rosa Maria, World Eyes On Me.