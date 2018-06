Amerikanischer denn je!

Seit 35 Jahren ist der gute Mann inzwischen im Business und hat sich in dieser Zeit mit der nach seinem Pseudonym benannten Formation einen verdammt guten Namen machen können. Und das keineswegs nur mit seinen (ebenso wie die "Namensgebung") an ALICE COOPER erinnernden Show-Elementen, sondern sehr wohl auch mit seinen Songs.

Zwar mögen sich im Laufe der Jahre durchaus auch weniger in Erinnerung bleibende Tracks in den Fundus von LIZZY BORDEN eingeschlichen haben, wie man auch vom Härtegrad seiner Alben schon so einiges erhalten hat, mit dem nicht zu rechnen war, Tatsache ist dennoch, dass einige seiner Kompositionen mit zum schwermetallischen Weltkulturerbe zu zählen sind. Unter anderem die vom 1985er-Debütalbum "Love You To Pieces" stammende Genre/Herkunftsreferenz-Hymne 'American Metal', die nicht umsonst einen Ehrenplatz in der Setlist bei Konzerten von LIZZY BORDEN einnimmt.

So weit, so schwierig, denn solche Großtaten werden von den Fans gerne als Vorgabe betrachtet und so manche Band hat sich mit späteren Veröffentlichungen die Zähne an der Klasse des eigenen Erstlings ausgebissen. Von daher ist es auch nicht weiter tragisch, dass auch "My Midnight Things" diesbezüglich nicht ganz mithalten kann.

Dennoch ist es Fakt, dass die Scheibe eine überaus gelungene geworden ist. Wo genau sich das aktuellste Album von LIZZY BORDEN verkaufstechnisch und von der Beliebtheit her in der Diskographie einordnen lassen wird, bleibt zwar erst abzuwarten, an der Tatsache, dass man im direkten Vergleich zum inzwischen elf Jahre zurückliegenden Vorgänger "Appointment With Death" mit jeder Menge an Veränderungen und Überraschungseffekten punkten kann, ändert das aber nichts. Dass die nunmehr deutlich rockigere Gangart, die vom Härtegrad her bisweilen sogar eher Vergleiche zu diversen Melodic Rock-Größen heraufbeschwört, auf die erlangte Reife des Protagonisten zurückzuführen ist, lässt sich allerdings nur mutmaßen.

Ebenso, dass sich die zehn auf "My Midnight Things" verewigten Tracks schlicht und ergreifend perfekt ergänzt haben, als man im Vorfeld aus insgesamt 50 (!) Kompositionen auszuwählen begann, welche Tracks denn nun auf das Album kommen sollen. Fakt jedenfalls ist, dass LIZZY BORDEN aktuell sogar noch "amerikanischer" klingt als das jemals der Fall gewesen ist, man nun jedoch US-typische Stadion-Rock-Hymnen im Hinterkopf haben sollte und nicht den von der Truppe einst besungenen Metal.

Das dürfte zwar durchaus für polarisierende Meinungen sorgen, ändert aber nichts Umstand, dass mit der auf Anhieb zwingenden Melodie-Bombe 'Obsessed With You', dem von poppigen Untertönen getragenen 'The Scar Across My Heart', der Edel-Plüsch-Nummer 'Run Away With Me' sowie dem mit DEF LEPPARD-Schlagseite aus den Boxen kommende Finale 'We Belong To The Shadows' jede Menge potenzieller Hit-Kandidaten am Start sind!